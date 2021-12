La Difesa a sostegno della crescita. La linea di Profumo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Difesa e sicurezza sono elementi fondamentali per la sostenibilità di un Paese”. Così l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, descrive l’importanza che il settore riveste per l’Italia, in audizione oggi di fronte alle commissioni riunite Difesa e Attività produttive della Camera dei deputati. “L’interconnessione tra sicurezza, sostenibilità e anche economia nel tempo credo che sia assolutamente fondamentale” ha aggiunto Profumo. Tanti i temi al centro dell’audizione, dall’evoluzione in senso multi-dominio della Difesa, al sempre crescente posizionamento dell’azienda su settori diversi da quelli tradizionali, spingendo in particolar modo sull’elettronica per la Difesa. In discussione anche il processo di vendita di Oto Melara, con ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “e sicurezza sono elementi fondamentali per la sostenibilità di un Paese”. Così l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro, descrive l’importanza che il settore riveste per l’Italia, in audizione oggi di fronte alle commissioni riunitee Attività produttiveCamera dei deputati. “L’interconnessione tra sicurezza, sostenibilità e anche economia nel tempo credo che sia assolutamente fondamentale” ha aggiunto. Tanti i temi al centro dell’audizione, dall’evoluzione in senso multi-dominio, al sempre crescente posizionamento dell’azienda su settori diversi da quelli tradizionali, spingendo in particolar modo sull’elettronica per la. In discussione anche il processo di vendita di Oto Melara, con ...

