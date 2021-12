Inter vince 1-0 sul Torino e chiude l'anno in vetta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - L'Inter non sbaglia con il Torino, si prende il settimo successo consecutivo in campionato e tenta la fuga in vetta in attesa dei risultati di Napoli e Milan. A San Siro finisce 1-0 grazie al gol di Dumfries, che regala gli ultimi 3 punti del 2021 alla squadra di Inzaghi, momentaneamente a +7 rispetto alle rivali al secondo posto. Dopo due vittorie di fila tornano invece a perdere gli uomini di Juric. Primo tempo molto vivace a San Siro, con i nerazzurri che provano a fare la partita ma rischiano di andare sotto al 18' in occasione di un tiro di Pjaca, che esce di centimetri con Handanovic immobile. Un paio di minuti più tardi anche Bastoni ha una grande chance dall'altra parte, ma ritarda troppo la conclusione facendosi murare dalla difesa. Alla mezz'ora comunque l'Inter la sblocca grazie alla rete di ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - L'non sbaglia con il, si prende il settimo successo consecutivo in campionato e tenta la fuga inin attesa dei risultati di Napoli e Milan. A San Siro finisce 1-0 grazie al gol di Dumfries, che regala gli ultimi 3 punti del 2021 alla squadra di Inzaghi, momentaneamente a +7 rispetto alle rivali al secondo posto. Dopo due vittorie di fila tornano invece a perdere gli uomini di Juric. Primo tempo molto vivace a San Siro, con i nerazzurri che provano a fare la partita ma rischiano di andare sotto al 18' in occasione di un tiro di Pjaca, che esce di centimetri con Handanovic immobile. Un paio di minuti più tardi anche Bastoni ha una grande chance dall'altra parte, ma ritarda troppo la conclusione facendosi murare dalla difesa. Alla mezz'ora comunque l'la sblocca grazie alla rete di ...

