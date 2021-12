(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Commenti offensivi,nei confronti del ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato, pubblicate su Facebook. Gli agenti della Polizia Postale di Roma hanno identificato quattro persone, ora indagate per diffamazione aggravata, accusate di aver pubblicato le frasi sul. Le indagini, scattate proprio dalla denuncia presentata dal ministro, sono state effettuate attraverso accertamenti informatici, pedinamenti virtuali, acquisizione di informazioni in rete e perquisizioni domiciliari realizzate dai Compartimenti Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano, Torino e Napoli, territorialmente competenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

telodogratis : Insulti e minacce a Brunetta sui social, 4 identificati - viralvideovlogs : RT @tempoweb: Rubano foto di un bimbo vaccinato: insulti e minacce al papà medico #vaccino #novax #covid19 #22dicembre #iltempoquotidiano… - tempoweb : Rubano foto di un bimbo vaccinato: insulti e minacce al papà medico #vaccino #novax #covid19 #22dicembre… - StraNotizie : Insulti e minacce a Brunetta sui social, 4 identificati - italiaserait : Insulti e minacce a Brunetta sui social, 4 identificati -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti minacce

Adnkronos

.push({}); Commenti offensivi,nei confronti del ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta , pubblicate su Facebook. Gli agenti della Polizia Postale di Roma hanno identificato quattro persone, ora ...per aver vaccinato il figlioletto di sei anni e aver postato la foto sul profilo privato di Facebook con "l'obiettivo di dare più tranquillità agli altri genitori. Lo dico da medico".La foto di un bimbo di poco più di 6 anni, con la mascherina, una lacrima per la paura dell'iniezione appena fatta e, in bella vista, il ...Latifi, dopo oltre una settimana di allontanamento dai social, risponde agli insulti ricevuti dopo l’incidente di Abu Dhabi.