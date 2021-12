Holly | figlia dello chef Gordon Ramsay | dichiara | ' Sono sobria da un anno'

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) 'Andate avanti giorno per giorno, come farò io': è l'incipit del lungo post di, che ha annunciato sui social il suo traguardo importante. La ventunenne ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Holly figlia

Fanpage.it

'Andate avanti giorno per giorno, come farò io': è l'incipit del lungo post diRamsay ,dello chef Gordon Ramsay , che ha annunciato sui social il suo traguardo importante. La ventunenne ha parlato del percorso fatto negli ultimi 12 mesi per stare lontana dall'alcol ...'A miala malattia è stata diagnosticata all'età di due anni - racconta la mamma di Olivia, Sara Peiroleri - la diagnosi è stata fatta al Regina Margherita dopo che avevamo notato che...«Andate avanti giorno per giorno, come farò io»: è l'incipit del lungo post di Holly Ramsay, figlia dello chef Gordon Ramsay, che ha annunciato sui social il ...La figlia 21enne dello chef Gordon Ramsay soffre di ansia e depressione. Problemi acuiti dall’uso di alcol. Da un anno, però, Holly Ramsay è sobria. Holly Ramsay, figlia dello chef Gordon Ramsay, ha a ...