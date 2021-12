Gf Vip | rissa tra Bruganelli e Bonolis? Ciò che ancora non sapete | dettagli piccantissimi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alcuni concorrenti al GF Vip avevano preparato una cena con cibo sardo. I protagonisti della serata hanno però lasciato i piatti e le stoviglie sporche nel lavandino . Alla vista di tutto questo Katia Ricciarelli ha perso le staffe e ha cominciato ad inveire inizialmente contro Davide Silvestri, reo secondo lei di non partecipare più alle pulizie. Appena dopo ha rivolto la sua ira verso Jessica Selassié che si é scusata. Si sono peró chiesti come mai non se la prende con Soleil che non fa niente in casa…. Scazzo al GF Vip: Alfonso Signorini ha tolto la parola a Soniache ha lasciato lo studio. L'opinionista é rientrata dopo un'ora e il conduttore le ha chiesto un'opinione su Alessandro Basciano, ma lei ha fatto spallucce dicendo che era contenta di riavere la parola, ma di non avere niente da dire non conoscendolo bene. Signorini ha ripetuto di averle ...