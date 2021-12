Formula 1, Sainz sul rinnovo: “Ne parleremo con calma questo inverno, sono felice in Ferrari” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, si è reso protagonista di un’ottima stagione chiudendo addirittura davanti al compagno di squadra Charles Leclerc nella classifica finale. Vista la crescita dello spagnolo la scuderia di Maranello sarebbe pronta a blindarlo per il futuro. Lo stesso Sainz, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, ha parlato della sua situazione contrattuale: “parleremo con la Ferrari questo inverno, l’inizio della nostra avventura insieme è stato ottimo e siamo tutti molto soddisfatti. Ne parleremo con calma mettendo sul tavolo tutte le opzioni e sceglieremo la migliore per tutti. Io sono molto felice in Ferrari”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il pilota della, Carlos, si è reso protagonista di un’ottima stagione chiudendo addirittura davanti al compagno di squadra Charles Leclerc nella classifica finale. Vista la crescita dello spagnolo la scuderia di Maranello sarebbe pronta a blindarlo per il futuro. Lo stesso, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, ha parlato della sua situazione contrattuale: “con la, l’inizio della nostra avventura insieme è stato ottimo e siamo tutti molto soddisfatti. Neconmettendo sul tavolo tutte le opzioni e sceglieremo la migliore per tutti. Iomoltoin”. SportFace.

