Egitto, condannato ad altri cinque anni l’attivista Alaa Abdel Fattah (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il 20 dicembre scorso un tribunale d’emergenza egiziano ha emesso le condanne nei confronti di tre noti dissidenti e difensori dei diritti umani egiziani. Si tratta di Alaa Abdel Fattah, scrittore e leader della rivoluzione del gennaio 2011, condannato a cinque anni di carcere, il suo avvocato Mohamed el-Baqer e il blogger Mohamed “Oxygen” Ibrahim a quattro. I tre imputati erano accusati di “diffusione di notizie false”: Alaa Abdel Fattah e Mohamed el-Baqer per aver criticato le autorità circa il trattamento dei detenuti e per alcuni decessi in custodia avvenuti in circostanze sospette; Mohamed “Oxygen” Ibrahim, invece, per aver denunciato sui social media il mancato rispetto dei diritti sociali ed economici da parte del governo. La ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il 20 dicembre scorso un tribunale d’emergenza egiziano ha emesso le condanne nei confronti di tre noti dissidenti e difensori dei diritti umani egiziani. Si tratta di, scrittore e leader della rivoluzione del gennaio 2011,di carcere, il suo avvocato Mohamed el-Baqer e il blogger Mohamed “Oxygen” Ibrahim a quattro. I tre imputati erano accusati di “diffusione di notizie false”:e Mohamed el-Baqer per aver criticato le autorità circa il trattamento dei detenuti e per alcuni decessi in custodia avvenuti in circostanze sospette; Mohamed “Oxygen” Ibrahim, invece, per aver denunciato sui social media il mancato rispetto dei diritti sociali ed economici da parte del governo. La ...

nico964 : RT @PossibileIt: Alaa Abd el-Fattah, informatico e attivista, condannato a 5 anni. Mohamed Ibrahim, blogger, condannato a 4 anni. Mohamed… - biagio_merandi : RT @ClaFrancavilla: #Egitto, continua la crisi dei #DirittiUmani: pioggia di condanne, assurde e inappellabili, nei confronti di attivisti… - rev24_ : RT @OssRepressione: In #Egitto hanno condannato a 5 anni di carcere il blogger e attivista per i diritti umani #AlaaAbdElFattah L’Egitto… - DrNajipm : RT @saveriolakadima: 2158 giorni per Giulio. Al Sisi ieri ha condannato: Alaa Abd El Fattah a 5 anni di carcere; il suo avvocato, Mohammed… - Rosella_Bnr : RT @michelegiorgio2: #EGITTO. Assieme all’attivista protagonista nel 2011 della rivolta di Piazza #Tahrir contro Hosni Mubarak, sono stati… -