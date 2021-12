Draghi: scuola, non valuteremo prolungamento vacanze di Natale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "No, non valuteremo domani" nella Cabina di regia il prolungamento delle vacanze scolastiche natalizie, alla luce dell'aumento dei contagi: "Il ministro Bianchi è stato esplicito in questa direzione". ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "No, nondomani" nella Cabina di regia ildellescolastiche natalizie, alla luce dell'aumento dei contagi: "Il ministro Bianchi è stato esplicito in questa direzione". ...

Advertising

TgLa7 : #Draghi: domani non valuteremo allungamento delle vacanze per la scuola - infoitinterno : Scuola: Draghi, chiusura prolungata? No - fradepal : RT @ilfoglio_it: 'Faremo di tutto per evitare che le scuole tornino in Dad', dice Draghi. Il primo sforzo è lo screening, poi test e vaccin… - smilypapiking : RT @petunianelsole: Draghi: 'Faremo di tutto per evitare dad. Per questo occorre prendere precauzioni anche nella scuola. Prima cosa da far… - FedericaCalvia : RT @TgLa7: #Draghi: faremo di tutto per evitare la dad a scuola -