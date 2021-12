Covid, Oms: 'In Europa sta arrivando la tempesta Omicron' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) 'Una nuova tempesta sta arrivando' in Europa con la variante Omicron del Covid che 'entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull'... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) 'Una nuovasta' incon la variantedelche 'entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Con Omicron una nuova tempesta è in arrivo' #omicron - Agenzia_Ansa : Allarme dell'Oms: 'Siamo di fronte a uno tsunami di casi di Covid'. Nel Regno Unito, il sistema sanitario sta crean… - infoitinterno : Covid, allarme Oms: 'Con Omicron altra tempesta in arrivo' - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Covid.L’Oms avverte che, una”tempesta sta arrivando in Europa con la variante Omicron e detta le linee guida su come e… - Chini_Francesco : RT @barbarab1974: Sintesi - Speranza non vuole autopsie né cure domiciliari (2020) - conBrusaferro e Guerra eliminail report OMS di Zambon… -