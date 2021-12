Calciomercato Juventus, non solo Arthur: l’Arsenal vuole un altro giocatore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Juventus, a gennaio, potrebbe sfoltire la propria rosa. Nel mirino dell’Arsenal, oltre ad Arthur, un altro giocatore dei bianconeri. Arthur (Getty Images)Il mercato di gennaio è ormai alle porte e la società bianconera vuole effettuare una serie di operazioni sia in entrata che in uscita. L’obiettivo è doppio: sfoltire la rosa e regalare ad Allegri quei rinforzi necessari per affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione dove, oltre al quarto posto, la Juventus vuole vincere la supercoppa, andare il più lontano possibile in coppa Italia e superare gli ottavi di finale in Champions League. Gli innesti dovranno essere un centrocampista che alzi la qualità del gioco e un attaccante da venti gol a stagione. Tanti i ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La, a gennaio, potrebbe sfoltire la propria rosa. Nel mirino del, oltre ad, undei bianconeri.(Getty Images)Il mercato di gennaio è ormai alle porte e la società bianconeraeffettuare una serie di operazioni sia in entrata che in uscita. L’obiettivo è doppio: sfoltire la rosa e regalare ad Allegri quei rinforzi necessari per affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione dove, oltre al quarto posto, lavincere la supercoppa, andare il più lontano possibile in coppa Italia e superare gli ottavi di finale in Champions League. Gli innesti dovranno essere un centrocampista che alzi la qualità del gioco e un attaccante da venti gol a stagione. Tanti i ...

