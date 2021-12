Barista chiede Green pass | cliente le lancia il cappuccino

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Stasera nella nostra caffetteria c'è stato un episodio raccapricciante: la nostra, come da legge, ha domandato a unache voleva accomodarsi se fosse in possesso del. La ...

LaStampa : Pavia, barista chiede il Green Pass a 3 giovani clienti: picchiato, finisce all’ospedale - AmoBergamo : #Bergamo Barista chiede il Green pass ai clienti, loro lo mandano all'ospedale - hypomonee : @LaStampa Pavia, barista cinese chiede il Green Pass a 3 giovani clienti rumeni pregiudicati: picchiato, finisce all’ospedale - peucezia : RT @LaStampa: Pavia, barista chiede il Green Pass a 3 giovani clienti: picchiato, finisce all’ospedale - HorecaNewsit : Barista chiede il Green Pass e viene aggredito. Non è il primo e non sarà l'ultimo -

Ultime Notizie dalla rete : Barista chiede

Agenzia ANSA

La signora, gentilissima, evidentemente No - vax, ha risposto lanciando il cappuccino addosso alla, sporcando lei, il bancone e il retro bancone del nostro locale". E' il messaggio lasciato ...Quando i tre sono entrati, ilha chiesto a loro con cortesia di mostrare il Green Pass. I tre si sono rifiutati, ordinando al gestore di portare loro da bere. A quel punto il 31enne cinese li ..."Stasera nella nostra caffetteria c'è stato un episodio raccapricciante: la nostra barista, come da legge, ha domandato a una cliente che voleva accomodarsi se fosse in possesso del Green pass. (ANSA) ...A Stradella un barista è stato aggredito per aver chiesto di esibire il green pass a un gruppo di clienti. Solidarietà da parte della Fipe.