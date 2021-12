Udinese-Salernitana: fischio d’inizio senza i granata (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – L’Udinese si è regolarmente presentata alla Dacia Arena e ha effettuato l’appello agli ordini dell’arbitro Camplone di Pescara, per disputare l’incontro valido per il 19/o e ultimo turno di andata di serie A. La Salernitana è stata bloccata in Campania su disposizione della locale Asl dopo l’individuazione di alcuni casi di Covid-19. La Lega di serie A non ha cambiato il programma, così la formazione di casa e la compagine arbitrale hanno svolto tutte le operazioni preliminari al normale svolgimento della gara e Camplone ha fischiato l’inizio della partita puntualmente alle 18.30, dal tunnel degli spogliatoi. Trascorsi infruttuosamente 45? dal momento fissato per l’inizio, cioè le 18.30, l’arbitro dichiarerà concluso l’incontro e trasmetterà il referto al Giudice sportivo per le determinazioni del caso. Nella ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – L’si è regolarmente presentata alla Dacia Arena e ha effettuato l’appello agli ordini dell’arbitro Camplone di Pescara, per disputare l’incontro valido per il 19/o e ultimo turno di andata di serie A. Laè stata bloccata in Campania su disposizione della locale Asl dopo l’individuazione di alcuni casi di Covid-19. La Lega di serie A non ha cambiato il programma, così la formazione di casa e la compagine arbitrale hanno svolto tutte le operazioni preliminari al normale svolgimento della gara e Camplone ha fischiato l’inizio della partita puntualmente alle 18.30, dal tunnel degli spogliatoi. Trascorsi infruttuosamente 45? dal momento fissato per l’inizio, cioè le 18.30, l’arbitro dichiarerà concluso l’incontro e trasmetterà il referto al Giudice sportivo per le determinazioni del caso. Nella ...

Advertising

sportface2016 : +++L'#Udinese dopo la mancata partenza della #Salernitana annuncia: 'Stasera noi regolarmente in campo'+++#UdineseSalernitana - sportface2016 : +++L'Asl vieta la partenza alla #Salernitana, contro l'#Udinese non si gioca+++ #UdineseSalernitana - SkySport : La Salernitana non va a Udine: stop dell'Asl per Covid: le news in diretta #SkySport #SkySerieA #SerieA #Covid… - GPeppe34N : RT @gianluspin: Avvertite la #Asl che la squadra campana è la #Salernitana non il #Napoli è quella con le strisce bianconere è l’Udinese no… - oscaragb : RT @capuanogio: La #Salernitana non parte per Udine nemmeno questa mattina e salta la gara con l'#Udinese. La #SerieA torna allo scorso aut… -