Uccisione Lettieri | 14 anni a Lambru per concorso in omicidio

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAscoli Piceno – Il gup di Ascoli Piceno Alessandra Panichi ha condannato a 14di carcere Petre, il muratore rumeno di 57, per l’dell’ex collaboratore di giustizia campano Franco, ucciso a coltellate la sera del 15 gennaio scorso ad Ascoli. Per lo stesso fatto il tribunale per i Minori di Ancona aveva già inflitto 11e 4 mesi di reclusione al nipote 17enne di; il ragazzo due giorni dopo l’si presentò ai carabinieri confessando di aver inferto lui le coltellate mortali. Per la Procura di Ascoli lo zio del ragazzo, Petre, che attualmente si trova in carcere, ha comunque partecipato attivamente all’azione che ha portato al delitto, colpendo la vittima ...