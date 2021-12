(Di martedì 21 dicembre 2021)ai cittadini di età superiore a 70 anni e titolari di una pensione fino a 20.000 euro annui undi importo non superiore a 30 euro, come previsto dal maxi emendamento alla Legge di Bilancio presentato venerdì in Senato dal Governo. Lo rende noto il TG, il telegiornale aziendale visibile su www.news.it. L’Esecutivo ha stanziato 68 milioni di euro per rinnovare il fondo nato per supportare la popolazione nel passaggio alle nuove modalità di diffusione del segnale televisivo che entreranno in vigore definitivamente a gennaio 2023, quando i canali saranno visibili solo da chi possiede una tivù HD o un. I cittadini che avranno diritto ad accedere a questa ulteriore agevolazione saranno informati tramite una lettera da ...

Advertising

infoiteconomia : Economia: torna il bonus TV, per over 70 decoder consegnato a casa - inforcampania : INTERNI - TORNA IL BONUS TV, POSTE ITALIANE CONSEGNERA’ I DECODER AI PENSIONATI MENO ABBIENTI… - CordelGiorno : Manovra 2022, torna il “bonus tv”. Poste Italiane consegnerà i decoder ai pensionati - ilvaglio1 : Torna il bonus tv: Poste consegnerà il decoder ai pensionati meno abbienti #posteitaliane #bonustv #decoder… - giuseppe2101 : Manovra 2022: torna il BONUS TV, Poste Italiane consegnerà i Decoder ai Pensionati meno abbienti -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Bonus

Di seguito la lista deiper il pre ordine: Colonne sonore speciali Tema di Locke (Timelapse ... Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam : Final Fantasy VI originalein ..., anche nel 2022 ilmobili , che per il 2022 permetterà di usufruire ancora del vecchio tetto di 10.000 euro, mentre per le spese che saranno sostenute nel 2023 e nel 2024 ci sarà una ...Consigli Fantacalcio 19ª giornata, chi schierare in difesa? Per la rubrica sui consigli Fantacalcio: ecco 5 difensori da schierare al Fantacalcio in questa giornata. Nel frattempo leggi anche i difens ...Ci siamo per una nuova giornata di Serie A e di fantacalcio. Come sempre, SOS Fanta vi propone la preview SOS con tutti i nostri consigli, partita per partita. Un approfondimento ...