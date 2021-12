Siviglia-Barcellona | le formazioni ufficiali

(Di martedì 21 dicembre 2021) Riportiamo ledimatch valido per il recupero della quarta giornata di Liga. Arbitro della partita sarà Carlos Del Cerro Grande. Calcio d’inizio ore 21:30 al Ramon Sanchez Pizjuan di. Sfida molto affascinante e dal pronostico incerto quella che andrà in scena questa sera tra. Rispettivamente al secondo e all’ottavo posto, le due contendenti stanno vivendo momenti completamente differenti. I padroni di casa dopo la bella vittoria casalinga contro l’Atletico Madrid, vogliono approfittare del mezzo passo falso della capolista Real Madrid accorciando la distanza in classifica dai Blancos. Trascinati da Rafa Mir, gli uomini di Lopetegui proveranno a trovare il quarto successo di fila bissando l’ottima ...

Advertising

CB_Ignoranza : Carletto #Ancelotti da quando è tornato al #RealMadrid: - 8 punti dal Siviglia secondo in classifica; - 13 punti s… - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Siviglia-#Barcellona, #Liga 2021/2022 - ilnapolionline : Euro avversario Napoli - Siviglia-Barcellona, formazioni ufficiali. Attacco 'giovane' per Xavi -… - Daniele91Nap : Siviglia-Barcellona 1+gol a 5,25 è un risultato regalato - unoodostoques : RT @facciacalcio: Diego Armando Maradona e Pep Guardiola durante la sfida tra Siviglia e Barcellona della stagione 1991/1992 -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Barcellona

La Juventus è tra le società interessate ma non la sola: c'è ilsul 26enne, ma anche il ...Commenta per primo L'allenatore del, Xavi pronto alla trasferta di stasera a: 'Non serve guardare al passato, non ci sono più scuse'.Oggi alle 21.30, allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, il Siviglia ospita il Barcellona nel recupero della quarta giornata de LaLiga, rinviata a causa del rientro in ritardo dagli impegni internazionali ...Le formazioni ufficiali di Siviglia-Barcellona, sfida valevole per la quarta giornata del campionato de La Liga 2021/2022: le scelte dei tecnici ...