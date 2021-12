Serie A, altro esonero in vista: i possibili sostituti (Di martedì 21 dicembre 2021) Pronta a saltare un’ altra panchina in Serie A. Secondo ANSA Thiago Motta sembra essere arrivato al termine della sua avventura come condottiero dei liguri. Il suo incarico come allenatore dello Spezia terminerà anche in caso di clamorosa vittoria contro il Napoli di domani sera al Maradona. Da un lato gli scarsi risultati degli ultimi mesi, con soli 6 punti raccolti in dieci partite e l’eliminazione da parte dei cadetti del Lecce in Coppa Italia che ha scatenato la contestazione. Dall’altra un rapporto con lo spogliatoio che, fonti vicine all’ambiente del club fanno sapere, è diventato sempre più difficile. Caso Nzola. A peggiorare la situazione, l’uscita dal campo in solitaria di Nzola che non ha partecipato al rituale saluto alla curva con il resto del gruppo, attirandosi fischi e la morale del tecnico nel post partita. Sucessivo confronto tra i ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Pronta a saltare un’ altra panchina inA. Secondo ANSA Thiago Motta sembra essere arrivato al termine della sua avventura come condottiero dei liguri. Il suo incarico come allenatore dello Spezia terminerà anche in caso di clamorosa vittoria contro il Napoli di domani sera al Maradona. Da un lato gli scarsi risultati degli ultimi mesi, con soli 6 punti raccolti in dieci partite e l’eliminazione da parte dei cadetti del Lecce in Coppa Italia che ha scatenato la contestazione. Dall’altra un rapporto con lo spogliatoio che, fonti vicine all’ambiente del club fanno sapere, è diventato sempre più difficile. Caso Nzola. A peggiorare la situazione, l’uscita dal campo in solitaria di Nzola che non ha partecipato al rituale saluto alla curva con il resto del gruppo, attirandosi fischi e la morale del tecnico nel post partita. Sucessivo confronto tra i ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie altro Super bonus 110, ecco cancellati i lavori trainati! Tutta una serie di lavori, tutt'altro che secondari, che ora restano fuori dal gioco e che invece hanno permesso a tante ditte edili di lavorare. Basti pensare ad esempio, che rientra nei lavori ...

Lazio, incubo Immobile: stavolta è positivo al Covid E invece no, Immobile è finito prigioniero di un altro lockdown domiciliare, un anno dopo l'attorcigliata vicenda "tamponi". Al tempo, i virologi di mezza Italia l'avevano autenticato "falso positivo"...

Torino, altro punto d'oro a San Donà Lega Pallavolo Serie A Positivi nel gruppo squadra, Salernitana non va a Udine Salernitana bloccata. Niente trasferta a Udine dove i granata, alle 18.30, avrebbero dovuto affrontare i bianconeri friulani per l'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A. In un ...

Resto Del Carlino - Un Derby a due facce Domani è il giorno del derby emiliano al Mapei Stadium e le due squadre ci arrivano con umori decisamente diversi. Il Bologna reduce da un altro K.O con la Juventus si deve ritrovare, mentre il Sassuo ...

