Salernitana, storia di una morte annunciata (Di martedì 21 dicembre 2021) Niente proroga. La Salernitana deve cambiare proprietà entro il 31 dicembre o rischia di sparire lasciando la Serie A a 19 squadre e consegnando il calcio italiano a una figuraccia epocale. La corsa contro il tempo ormai ha i giorni contati. E' questione di ore, forse di minuti, sempre che non emergano fatti nuovi che si prendano lo spazio ora occupato dalla rigida applicazione delle norme. La Figc ha comunicato per bocca del suo presidente, Gabriele Gravina, che non si faranno sconti: nessun proroga rispetto la scadenza di fino anno entro cui i trustee cui è affidato il club dall'estate devono perfezionarne la cessione. Siccome gli stessi, nei giorni scorsi, hanno annunciato di non aver alcuna offerta accettabile da sottoporre alla Federcalcio, ecco che la strada sembra disegnata e porta dritto al fallimento di ogni possibile mediazione. E' davvero così? A 200 ore ... Leggi su panorama (Di martedì 21 dicembre 2021) Niente proroga. Ladeve cambiare proprietà entro il 31 dicembre o rischia di sparire lasciando la Serie A a 19 squadre e consegnando il calcio italiano a una figuraccia epocale. La corsa contro il tempo ormai ha i giorni contati. E' questione di ore, forse di minuti, sempre che non emergano fatti nuovi che si prendano lo spazio ora occupato dalla rigida applicazione delle norme. La Figc ha comunicato per bocca del suo presidente, Gabriele Gravina, che non si faranno sconti: nessun proroga rispetto la scadenza di fino anno entro cui i trustee cui è affidato il club dall'estate devono perfezionarne la cessione. Siccome gli stessi, nei giorni scorsi, hanno annunciato di non aver alcuna offerta accettabile da sottoporre alla Federcalcio, ecco che la strada sembra disegnata e porta dritto al fallimento di ogni possibile mediazione. E' davvero così? A 200 ore ...

Advertising

SalernoSport24 : Storia di un film già visto quello che si terrà tra meno di due ore alla Dacia Arena #salernitana #udinese #seriea - mcrisj01 : RT @Marco_viscomi: L’asl impedisce la trasferta di Udine alla Salernitana per alcuni casi di covid: asl, squadra campana, squadra di casa b… - lamortevito : Caso #Salernitana, #Gravina: 'Nessuna proroga, l'atto notarile parla chiaro. Spero trovino acquirenti'. Una stori… - mariocalabrese_ : Spiace per i tifosi della #Salernitana,giornalisti e ultras in particolare,che sapevano già come si sarebbe conclus… - simonmagic77 : RT @Marco_viscomi: L’asl impedisce la trasferta di Udine alla Salernitana per alcuni casi di covid: asl, squadra campana, squadra di casa b… -