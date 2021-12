Roma, continuano i controlli per i furbetti della corrente elettrica: 13 allacci abusivi (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma. Ancora allacci abusivi nella quartiere di Tor Bella Monaca. Proseguono i controlli dopo le denunce delle scorse settimane. Questa volta denunciate a piede libero almeno 13 persone della zona che continuavano a ”scroccare” corrente elettrica nonostante gli avvertimenti e i controlli passati. Leggi anche: Roma, autobus Atac prende improvvisamente fuoco: danneggiate auto in sosta (FOTO) allacci abusivi a Roma I Carabinieri hanno eseguito nuove verifiche presso le palazzine popolari di via dell’Archeologia, finalizzate al ripristino della legalità nel quartiere. Il bilancio delle attività dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021). Ancoranella quartiere di Tor Bella Monaca. Proseguono idopo le denunce delle scorse settimane. Questa volta denunciate a piede libero almeno 13 personezona che continuavano a ”scroccare”nonostante gli avvertimenti e ipassati. Leggi anche:, autobus Atac prende improvvisamente fuoco: danneggiate auto in sosta (FOTO)I Carabinieri hanno eseguito nuove verifiche presso le palazzine popolari di via dell’Archeologia, finalizzate al ripristinolegalità nel quartiere. Il bilancio delle attività dei CarabinieriStazioneTor Bella ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, continuano i controlli per i furbetti della corrente elettrica: 13 allacci abusivi - Guido44895392 : @PaolaSimonin Hai detto bene! Nostra! Perché poi alle elezioni o per clientelismo o per sudditanza continuano a vot… - scarletbewitch : Hanno aperto le discoteche, sui mezzi continuano a NON esserci i controlli (e da pendolare a Roma vivo nel terrore)… - neghittoso : @alevarone Esatto ???? Se continuano così torno a Roma a insegna’ matematica ?? - GnrDre : E così #Mourinho ve le ha poggiate in testa. Al poro gasperino, ai giornalai della stampa romana, ai finti romanist… -