Pillole anti covid, Ema: “Speriamo ok a inizio 2022” (Di martedì 21 dicembre 2021) Sulle Pillole anti covid antivirali, l’Ema sta “andando avanti rapidamente con l’iter autorizzatorio” in esame per il trattamento di coronavirus. “E Speriamo veramente che all’inizio del prossimo anno saremo in grado di concludere per entrambe”. A spiegarlo è stato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, parlando durante l’ultimo aggiornamento del 2021 dedicato alla stampa dei due antivirali orali contro covid in arrivo, quello di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) e quello di Pfizer. L’esperto ha ricordato che per la pillola di Merck “i risultati finali resi recentemente disponibili dal principale trial clinico hanno mostrato un’efficacia ridotta” ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Sullevirali, l’Ema sta “andando avrapidamente con l’iter autorizzatorio” in esame per il trattamento di coronavirus. “Everamente che all’del prossimo anno saremo in grado di concludere per entrambe”. A spiegarlo è stato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, parlando durante l’ultimo aggiornamento del 2021 dedicato alla stampa dei duevirali orali controin arrivo, quello di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) e quello di Pfizer. L’esperto ha ricordato che per la pillola di Merck “i risultati finali resi recentemente disponibili dal principale trial clinico hanno mostrato un’efficacia ridotta” ...

