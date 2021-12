Napoli-Spezia, Spalletti vuole 3 punti: «Giro di boa, non so se essere contento» (Di martedì 21 dicembre 2021) La vittoria di San Siro contro il Milan è già un ricordo. Il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo e per chiudere al meglio il suo 2021 dovrà avere la meglio di uno Spezia... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 dicembre 2021) La vittoria di San Siro contro il Milan è già un ricordo. Ildi Lucianotorna in campo e per chiudere al meglio il suo 2021 dovrà avere la meglio di uno...

Advertising

NapoliCM : ???? Conferenza Spalletti alla vigilia di Napoli Spezia: 'Chi è disponibile sa che comportamento deve avere. Coppa d'… - Fantacalcio : Spezia, Thiago Motta in conferenza: 'Napoli grande squadra, ma ce la giochiamo' - CalcioPillole : Le dichiarazioni in conferenza stampa di Luciano #Spalletti, alla vigilia del match contro lo #Spezia in programma… - sportli26181512 : Probabili formazioni Napoli-Spezia: aggiornamenti: Spalletti perde Insigne, positivo al Covid. Motta spera di recup… - telodogratis : Napoli-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming -