Nagel | chi è il mezzo falco che guiderà la Buba nel segno di Weidmann

Leggi su formiche

(Di martedì 21 dicembre 2021) Forse è presto per dire se sarà un, come lo era il suo predecessore, quel Jensentrato troppe volte in rotta di collisione con la Banca centrale europea e la sua politica monetaria ultra-accomodante. Ma Joachim, l’economista tedesco scelto dal neo cancelliere Olaf Scholz per guidare la più importante banca centrale del Vecchio Continente, la Bundesbank, parte all’insegna della continuità con il passato. Della serie, massima attenzione ai prezzi, in piena impennata (+4,9% l’inflazione di novembre nell’Eurozona). Di certo, almeno per il momento, c’è che si tratta di una delle prime nomine importanti del cancelliere socialdemocratico da poco salito al potere a capo di una coalizione con i Verdi e i liberali della Fdp. Prendere il testimone di, portavoce del malessere delle banche tedesche ...