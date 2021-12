La vita di Raffaella Carrà in un documentario (Di martedì 21 dicembre 2021) Raffaella Carrà dal respiro internazionale. Fremantle ripercorrerà la straordinaria vita della cantante, attrice e presentatrice italiana diventata una vera e propria icona della cultura pop in tutto il mondo. La casa di produzione si è assicurata dagli eredi l’opzione in esclusiva sui diritti internazionali. Raffaella ha sempre sfidato lo status quo, diventando un simbolo di innovazione e di rottura, dall’ombelico scoperto nella sigla di Canzonissima nella stagione 69/70 fino allo “scabroso” ballo del Tuca Tuca nel 1971 sempre sul palco di Canzonissima. Scelte artistiche considerate provocatorie nel contesto culturale e politico dell’epoca, che generarono polemiche e dibattito, ma che consacrarono di fatto la Carrà come simbolo di emancipazione femminile. Raffaella non ha mai ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 dicembre 2021)dal respiro internazionale. Fremantle ripercorrerà la straordinariadella cantante, attrice e presentatrice italiana diventata una vera e propria icona della cultura pop in tutto il mondo. La casa di produzione si è assicurata dagli eredi l’opzione in esclusiva sui diritti internazionali.ha sempre sfidato lo status quo, diventando un simbolo di innovazione e di rottura, dall’ombelico scoperto nella sigla di Canzonissima nella stagione 69/70 fino allo “scabroso” ballo del Tuca Tuca nel 1971 sempre sul palco di Canzonissima. Scelte artistiche considerate provocatorie nel contesto culturale e politico dell’epoca, che generarono polemiche e dibattito, ma che consacrarono di fatto lacome simbolo di emancipazione femminile.non ha mai ...

