Kean e Bernardeschi rilanciano la Juventus, Cagliari sconfitto per 2-0 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il pareggio dell’Atalanta contro il Genoa rende più dolce il Natale dei bianconeri. Kean e Bernardeschi rilanciano la Juventus nella lotta Champions, ora a -4 dai bergamaschi. Gara non entusiasmante della Vecchia Signora, che però sembra aver ritrovato la solidità di un tempo. Il Cagliari fa troppo poco e quel poco fatto l’ha gettato alle ortiche. Che scelte hanno fatto i tecnici? Massimiliano Allegri conferma il 4-3-3 con Szczesny tra i pali. Coppia centrale difensiva formata da Bonucci e De Ligt, con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne. Centrocampo con Arthur in regia, affiancato da Rabiot e Bentancur. Tridente d’attacco con Bernardeschi, Morata e Kean. Walter Mazzarri propone un 4-4-1-1. L’unico riferimento in avanti è Joao Pedro, supportato da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il pareggio dell’Atalanta contro il Genoa rende più dolce il Natale dei bianconeri.lanella lotta Champions, ora a -4 dai bergamaschi. Gara non entusiasmante della Vecchia Signora, che però sembra aver ritrovato la solidità di un tempo. Ilfa troppo poco e quel poco fatto l’ha gettato alle ortiche. Che scelte hanno fatto i tecnici? Massimiliano Allegri conferma il 4-3-3 con Szczesny tra i pali. Coppia centrale difensiva formata da Bonucci e De Ligt, con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne. Centrocampo con Arthur in regia, affiancato da Rabiot e Bentancur. Tridente d’attacco con, Morata e. Walter Mazzarri propone un 4-4-1-1. L’unico riferimento in avanti è Joao Pedro, supportato da ...

