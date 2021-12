Giovedì i funerali di Valerio Arcuri | l’ultimo saluto al giovane messinese deceduto a Bangkok

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 21 dicembre 2021) Si svolgeranno23 dicembre, alle ore 15.30, presso la chiesa di Santa Caterina idi, il managerdi 44 anni morto nei giorni scorsi aa causa di un malore improvviso.aveva lasciato Messina immediatamente dopo la laurea in Economia e Commercio, completando la sua formazione con il Master in “Business Marketing” al “Polimoda” di Firenze nel 2004. Negli anni successivi si era stabilito all’estero dove, nel corso dei suoi soggiorni a Londra, Parigi, New York, aveva intrapreso una prestigiosa carriera nel mondo degli affari. Infine si era trasferito a Singapore dove aveva sviluppato la sua attività professionale all’interno della “Sing fuels”, una multinazionale che opera nel settore petrolifero e che fornisce servizi ...