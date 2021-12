«Fai guarire la mia nonna»: le lettere a Babbo Natale in tempo di Covid (Di martedì 21 dicembre 2021) La storia della piccola Sara, che quest'anno a Natale, desidera solo che la sua nonna guarisca dal Covid. E lo ha chiesto a Babbo Natale Leggi su vanityfair (Di martedì 21 dicembre 2021) La storia della piccola Sara, che quest'anno a, desidera solo che la suaguarisca dal. E lo ha chiesto a

Advertising

audone_celeste : @robertodp1958 Forza! Noi antifascisti abbiamo bisogno di te....fai presto a guarire ???????? - JMTH4NG : @sug4rkoo se pensi di farlo guarire peggandolo prego fai pure - stefano_romani : @petunianelsole Se posso, il meccanismo è lo stesso dell’€, e bene fai a citare il whatever it takes. Non si vuole… - Fabrizio75Vair : @enricoisolan pensa a guarire dopo fai i vaccini così ritorni al divertimento che ti piace un???????? - lazzarovivo : @Marinettoski non si di che zona sei, ma qui a Mestre ora che hai i referti del molecolare fai ora guarire... Anyw… -