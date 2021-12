Dai pazienti long Covid, un anno dopo. "Virus devastante, non ci molla" (Di martedì 21 dicembre 2021) - “Ciao Giacomo, ti ricordi? Ci siamo sentiti un anno fa. Come stai?”- “Sono una persona rovinata”Nel settembre del 2020 Giacomo Mancini raccontava ad Huffpost gli strascichi che il Covid aveva lasciato sul suo corpo, a circa 6 mesi dall’infezione. Tra i primi casi noti in Italia, era entrato in ospedale a Cremona il 10 marzo, ne era uscito il 29 luglio. Tre mesi in terapia intensiva disteso nel letto e 30 chili persi, ci elencava gli effetti di quello che già allora veniva definito long Covid. “Non sono guarito per niente”, diceva il 58enne Giacomo e oggi, a oltre un anno di distanza da quella chiamata, la situazione non è migliorata. “Ormai il mio corpo è devastato”, racconta ad Huffpost, “Il fiato non tornerà più come prima, la debolezza c’è sempre, ho fatto un’operazione ai polmoni e il diaframma ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) - “Ciao Giacomo, ti ricordi? Ci siamo sentiti unfa. Come stai?”- “Sono una persona rovinata”Nel settembre del 2020 Giacomo Mancini raccontava ad Huffpost gli strascichi che ilaveva lasciato sul suo corpo, a circa 6 mesi dall’infezione. Tra i primi casi noti in Italia, era entrato in ospedale a Cremona il 10 marzo, ne era uscito il 29 luglio. Tre mesi in terapia intensiva disteso nel letto e 30 chili persi, ci elencava gli effetti di quello che già allora veniva definito. “Non sono guarito per niente”, diceva il 58enne Giacomo e oggi, a oltre undi distanza da quella chiamata, la situazione non è migliorata. “Ormai il mio corpo è devastato”, racconta ad Huffpost, “Il fiato non tornerà più come prima, la debolezza c’è sempre, ho fatto un’operazione ai polmoni e il diaframma ...

