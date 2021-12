Covid, Ema: “Situazione epidemiologica estremamente preoccupante, variante Omicron predominante in un numero crescente di Paesi” (Di martedì 21 dicembre 2021) “A un anno dalla prima approvazione del vaccino non avrei creduto ci trovassimo ancora in una epidemia, ma come tutti sapete la Situazione epidemiologica rimane estremamente preoccupante in Europa e la variante Omicron è diventata la variante predominate in un numero crescente di Paesi”. Lo ha detto la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, nel corso di una conferenza stampa. “Con cinque vaccini e sei trattamenti siamo molto più preparati dell’anno scorso – ha aggiunto – e siamo pronti ad adattare i vaccini e i trattamenti se necessario”. Cooke ha poi lanciato un appello ad “aumentare le vaccinazioni e le dosi booster”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) “A un anno dalla prima approvazione del vaccino non avrei creduto ci trovassimo ancora in una epidemia, ma come tutti sapete larimanein Europa e laè diventata lapredominate in undi”. Lo ha detto la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, nel corso di una conferenza stampa. “Con cinque vaccini e sei trattamenti siamo molto più preparati dell’anno scorso – ha aggiunto – e siamo pronti ad adattare i vaccini e i trattamenti se necessario”. Cooke ha poi lanciato un appello ad “aumentare le vaccinazioni e le dosi booster”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

myrtamerlino : #Novavax autorizzato da #Ema. Quinto #vaccino approvato in Europa. Per fortuna la scienza non ascolta i complottist… - Corriere : Ema approva il vaccino Novavax, a base di proteine ricombinanti - RaiNews : #Covid, #Ema: 'La situazione epidemiologica resta preoccupante' - LPincia : RT @ALFO100897: Per quanto ancora la popolazione potrà mai sopportare tali immorali angherie, rimanendo troppo passivamente accondiscendent… - telodogratis : Pillole anti covid, Ema: “Speriamo ok a inizio 2022” -