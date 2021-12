Cappuccetto Rosso | in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 21 dicembre 2021) Pronti per una magica favola riportata a teatro? RAI 5 porta alla visione del suo pubblico un balletto ispirato alla favola(su musiche di Ellington-Strayhorn, Grouya e Tizol), diretto da Giorgio Albertazzi. Si tratta della versione andata in scena e ripresa presso il Teatro Romano di Spoleto in occasione del XXII Festival dei Due Mondi. Si esibisce la The Joyce Trisler Danscompany di New York, con la coreografia di J. Trisler. La regia televisiva è di Olga Bevacqua. La trama dila conoscono Grandi e piccini. Si tratta di una bambina che viene mandata dalla nonna che è molto malata. Porta in domo crostate e marmellata. La madre si raccomanda di non inoltrarsi nel bosco, ma la piccola che vuol arrivare quanto prima dalla nonna decide di prendere una scorciatoia. Incontra così ...