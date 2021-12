Bimba di due anni muore nell’incendio di casa: tragedia nell’agrigentino, si indaga sulle cause (Di martedì 21 dicembre 2021) Dramma a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove una bambina di due anni è morta nell’incendio asploso all’interno dell’abitazione in cui si trovava. I soccorsi e le squadre dei vigili sono ancora sul posto, e di minuto in minuto arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione. Bimba muore nell’incendio di casa: stava dormendo nel suo letto La bambina si trovava in un’abitazione di via San Giuseppe, a Palma di Montechiaro. La famiglia della bambina era all’interno della casa: i genitori si trovavano al piano terra, mentre la piccola era a letto in una delle camere del primo piano. Quando l’incendio è divampato si è subito diffuso nell’abitazione in maniera violenta: i due genitori hanno cercato di raggiungere la piccola per metterla in salvo, ma ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Dramma a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove una bambina di dueè mortaasploso all’interno dell’abitazione in cui si trovava. I soccorsi e le squadre dei vigili sono ancora sul posto, e di minuto in minuto arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione.di: stava dormendo nel suo letto La bambina si trovava in un’abitazione di via San Giuseppe, a Palma di Montechiaro. La famiglia della bambina era all’interno della: i genitori si trovavano al piano terra, mentre la piccola era a letto in una delle camere del primo piano. Quando l’incendio è divampato si è subito diffuso nell’abitazione in maniera violenta: i due genitori hanno cercato di raggiungere la piccola per metterla in salvo, ma ...

Advertising

RisolutoOnline : Morta in un incendio una bimba di soli due anni a Palma di Montechiaro - infoitinterno : Palma di Montechiaro, va a fuoco la casa: muore bimba di due anni - infoitinterno : Esplode una bombola di gas in una palazzina nell’Agrigentino, bimba di due anni muore nelle fiamme - infoitinterno : Incendio in casa: morta una bimba di due anni a Palma di Montechiaro (Agrigento) - infoitinterno : Trovato il corpicino carbonizzato, a Palma muore tra le fiamme una bimba di due anni -