Traffico Roma del 20-12-2021 ore 18 | 30

(Di lunedì 20 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione ancora molto ilsul Raccordo su entrambe le carreggiate in interna ci sono file da via Trionfale alla Salaria e poi dalla Bufalotta a via Appia è ancora da via della Pisana a via Aurelia in esterna code dellaFiumicino alla Tiburtina inevitabili le ripercussioni sulin ingresso dallaFiumicino con file da Ponte Galeria sulla tangenziale est code nelle due direzioni tra Tiburtina e viale Castrense sulla via del Foro Italico incolonnamenti da via degli Orti della Farnesina alla Salaria in direzione San Giovanni intenso dellungo le strade della capitale Corea causati anche da incidenti in via Baldo degli Ubaldi incidente all’incrocio con via Bonaventura Cerretti disagi in entrambe le direzioni e ...