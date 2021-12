Tennis, Sinner prenderà parte all’Atp 500 di Rotterdam a febbraio 2022 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ci sono delle novità importanti in merito alla programmazione di Jannik Sinner per il 2022. L’azzurro riprenderà da dove aveva lasciato, vale a dire difendendo i colori della nazionale italiana. Dalla Coppa Davis all’Atp Cup, in programma a Sydney a partire dal 1° gennaio. Il classe 2001 riposerà dunque una settimana, prima di tornare in campo a Melbourne in occasione degli Australian Open. Una volta lasciata l’Australia, l’azzurro giocherà sul cemento indoor europeo. La scelta è ricaduta sull’Atp 500 di Rotterdam (Olanda), dal 5 al 13 febbraio. La conferma è arrivata direttamente dal direttore del torneo, Richard Krajicek, il quale non può che essere contento del campo di partecipazione. Basti pensare che, oltre a Sinner, saranno ai nastri di ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ci sono delle novità importanti in merito alla programmazione di Jannikper il. L’azzurro rida dove aveva lasciato, vale a dire difendendo i colori della nazionale italiana. Dalla Coppa DavisCup, in programma a Sydney a partire dal 1° gennaio. Il classe 2001 riposerà dunque una settimana, prima di tornare in campo a Melbourne in occasione degli Australian Open. Una volta lasciata l’Australia, l’azzurro giocherà sul cemento indoor europeo. La scelta è ricaduta sull’Atp 500 di(Olanda), dal 5 al 13. La conferma è arrivata direttamente dal direttore del torneo, Richard Krajicek, il quale non può che essere contento del campo dicipazione. Basti pensare che, oltre a, saranno ai nastri di ...

