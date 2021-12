Stefano De Martino: in arrivo il suo ‘Bar Stella’ (Di lunedì 20 dicembre 2021) In onda dal 28 dicembre il nuovo programma di Stefano De Martino, Bar Stella Nuovo programma per Stefano De Martino che torna in televisione con uno show che racconta le sue radici. In onda dal 28 Dicembre su Rai 2 in seconda serata, Bar Stella” è ispirato all’omonimo bar del nonno a Torre Annunziata dove è cresciuto: “Il movente dello show è romantico. Nonno mi teneva con sé, papà lavorava come barista. L’attività nasce cento anni fa grazie al bisnonno Michele. Papà da piccolo ha avuto un passato al San Carlo di Napoli, faceva il ballerino di danza classica, passione che ha portato avanti fino ai 30 anni in piccole compagnie“, ha detto il ballerino a ‘La Repubblica’. Ad accompagnarlo in questa avventura, i comici Herber Ballerina e Francesco Arienzo, Adelaide Vasaturo, performer di burlesque, l’attrice e ... Leggi su zon (Di lunedì 20 dicembre 2021) In onda dal 28 dicembre il nuovo programma diDe, Bar Stella Nuovo programma perDeche torna in televisione con uno show che racconta le sue radici. In onda dal 28 Dicembre su Rai 2 in seconda serata, Bar Stella” è ispirato all’omonimo bar del nonno a Torre Annunziata dove è cresciuto: “Il movente dello show è romantico. Nonno mi teneva con sé, papà lavorava come barista. L’attività nasce cento anni fa grazie al bisnonno Michele. Papà da piccolo ha avuto un passato al San Carlo di Napoli, faceva il ballerino di danza classica, passione che ha portato avanti fino ai 30 anni in piccole compagnie“, ha detto il ballerino a ‘La Repubblica’. Ad accompagnarlo in questa avventura, i comici Herber Ballerina e Francesco Arienzo, Adelaide Vasaturo, performer di burlesque, l’attrice e ...

