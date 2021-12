Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Joan Verdù fa suo anche il secondo gigante di Glungezer, 7° Tommaso Sala (Di lunedì 20 dicembre 2021) Joan Verdù piazza la doppietta e si aggiudica anche il secondo gigante di Glungezer, valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2021-2022. Sulle nevi austriache, quindi, l’andorrano ha fatto il bis dopo il successo di ieri, con due manche di livello assoluto. secondo dopo la prima manche in 1:10.52, il ventiseienne nativo di Andorra La Vella, ha fatto segnare il miglior crono nella seconda (1:08.77) per un complessivo di 2:19.29. Al secondo posto scivola, quindi, il finlandese Samu Torsti con un distacco di 56 centesimi, mentre completa il podio il francese Loevan Parand a 1.08. Quarta posizione per il ceco Krystof Kryzl con ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021)piazza la doppietta e si aggiudicaildi, valevole per ladi scimaschile. Sulle nevi austriache, quindi, l’andorrano ha fatto il bis dopo il successo di ieri, con due mdi livello assoluto.dopo la prima min 1:10.52, il ventiseienne nativo di Andorra La Vella, ha fatto segnare il miglior crono nella seconda (1:08.77) per un complessivo di 2:19.29. Alposto scivola, quindi, il finlandese Samu Torsti con un distacco di 56 centesimi, mentre completa il podio il francese Loevan Parand a 1.08. Quarta posizione per il ceco Krystof Kryzl con ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - OA_Sport : #Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Joan Verdù fa suo anche il secondo gigante di Glungezer, 7° Tommaso Sala - zazoomblog : Sport Invernali calendario settimana 20-26 dicembre: programma orari tv streaming. Domina lo sci alpino - #Sport… -