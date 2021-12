Pomeriggio Cinque News | perché non conduce Barbara d’Urso

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 20 dicembre 2021)va in vacanza per la sosta natalizia, e al suo posto arriva, un programma di informazione che ci accompagnerà durante le feste neldi Canale 5. A condurlo non c’è? La storica conduttrice si gode qualche giorno di vacanza, al suo posto troviamo Simona Branchetti, giornalista di punta del Tg5. Da oggi e fino al 14 gennaio 2022 la cronista sarà alla guida di, che andrà in onda allo stesso orario in cui normalmente il pubblico è abituato a vedere. Per tutti i fan di Barbarella però non c’è da temere, latornerà ...