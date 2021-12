Pensioni | Draghi dice di sì | un tavolo cambierà la Fornero

(Di martedì 21 dicembre 2021) Senza alcun riferimento allo sciopero generale di giovedì, il dialogo governo-sindacati è ripreso ieri con una piccola pietra miliare. Il presidente del consiglio Marioha annunciato a Cgil, Cisl e Uil l’apertura della trattativa per modificare la leggesulle. A gennaio saranno convocati tre tavoli distinti per argomento: il primo sulla «flessibilità e meccanismi di calcolo», il secondo su «giovani e donne», l’ultimo sulla «previdenza complementare». Sul metodo il cambio di passo è evidente. Incalzato da Maurizio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Governo e sindacati si sono trovati d'accordo ieri al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla necessità di costruire insieme la riforma su tre linee: flessibilità in uscita,...E' quanto ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del consiglio Mario(foto), nel corso dell'incontro avuto con i sindacati sulleAl via il confronto per superare la Fornero. Attenzione a giovani, donne e .... Intesa accolta con molta soddisfazione dai sindacati: Siamo di fronte ad una dichiarazione ufficiale sulla disponibilità ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha confermato che verrà aperta una discussione approfondita sulla legge Fornero.