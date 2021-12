Oroscopo del Sud | edizione serale | grandi opportunità per i segni di Fuoco

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Scopriamo insieme le previsioni di questadell'di oggi, Lunedì 20 Dicembre 2021, segno per segno. ARIETE: Un'atmosfera piuttosto agitata, creata da Mercurio. Sarai nervoso e irrequieto questa sera: cerca di equilibrarti scegliendo un silenzio rilassante. La disarmonia di Mercurio creerà un'atmosfera agitata, nervosa, irrequieta. Cerca di equilibrarti scegliendo il silenzio rilassante. La tua Storia d'Amore - e quindi il tuo partner - saprà darti beneficio con coccole e carezze, quindi libera la mente e lasciati andare alle coccole. TORO: Fai attenzione ai soldi. È vero che sei circondato da posizioni astrali che ti offronodi guadagno in ambito finanziario, ma è sempre bene fare attenzione a non esagerare. Quindi, il consiglio delle stelle di questa sera è ...

Oggi conosciamo l'di un segno per il quale ci sono delle ottime notizie in arrivo. Come ... Delle feste fortunatissime Oggi parliamo di ciò che aspetta chi è nato sotto il segnoSagittario .Sagittario Per il segnoSagittario sarà un mese fortunato, l'unica cosa da fare sarà riuscire a non farsi buttare giù dai pensieri negativi.di DomaniLeone domani 21 dicembre e ...