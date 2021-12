Nathaly Caldonazzo e l’amore per Massimo Troisi | “All’inizio non mi piaceva | l’ho lasciato senza fiato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021): un amore intenso tra la soubrette ed il compianto attore che vive ancora dentro la bionda 52enne. Vedremo stasera l’ex concorrente di “Temptation Island 2019” varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip. Il primo incontro tra i due avviene nel 1992 durante una cena con amici in comune, dove neanche si presentarono.viene folgorato dall’avvenente bellezza della giovanee continua a fissarla per tutta la durata della cena. Laaveva raccontato:, due anni d’amore intensi Mi cercò per una settimana e riuscì a recuperare il mio numero di telefono. Uscimmo a bere un caffè. Avevo 24 anni, ...