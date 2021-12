Nadal positivo al Covid | Australia lontana | ' Dovrò ripensare al mio calendario'

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Non c'è pace per Rafa. Il maiorchino 35enne reduce dalla trasferta di Abu Dhabi è risultatoal. Il campione spagnolo lo ha annunciato al rientro in patria attraverso un tweet: "...

Non c'è pace per Rafa. Il maiorchino 35enne reduce dalla trasferta di Abu Dhabi è risultato positivo al Covid. Il campione spagnolo lo ha annunciato al rientro in patria attraverso un tweet: "Ciao a tutti, volevo ..."