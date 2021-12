La diffusione, anche in Italia, della bufala di von der Leyen e del Codice di Norimberga (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ursula von der Leyen non vuole l’abolizione del Codice di Norimberga. Sembra davvero superfluo evidenziarlo, eppure anche in Italia – nonostante la fake news fosse stata abbondantemente smentita da diversi organi di stampa internazionali come l’Associated Press – il team di Facta News (che supporta il fact-checking dei contenuti condivisi su Facebook dagli utenti del nostro Paese) ha scoperto alcuni post che vanno nella direzione opposta. LEGGI anche > La bufala della commissione europea che ci vieterà di dire Buon Natale Ursula von der Leyen non vuole abolire il Codice di Norimberga Il Codice di Norimberga è uno dei retaggi della seconda guerra ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ursula von dernon vuole l’abolizione deldi. Sembra davvero superfluo evidenziarlo, eppurein– nonostante la fake news fosse stata abbondantemente smentita da diversi organi di stampa internazionali come l’Associated Press – il team di Facta News (che supporta il fact-checking dei contenuti condivisi su Facebook dagli utenti del nostro Paese) ha scoperto alcuni post che vanno nella direzione opposta. LEGGI> Lacommissione europea che ci vieterà di dire Buon Natale Ursula von dernon vuole abolire ildiIldiè uno dei retaggiseconda guerra ...

Advertising

brunicorno : @boni_castellane ma se controlli i dati di diffusione risolvi il problema. aumenti la frizione sociale e via, indig… - kevin_coccia : @Falloutnatbot @SandroS96 @Agenzia_Ansa Qua si preoccupano più per la diffusione dei contagi, che implicano tamponi… - chiara_m80 : RT @Luca__Pagani: #tamponeobbligatorio anche per i vaccinati. Poi riduzione a 6 mesi (o meno) della durata del #greenpass. Poi ancora diffu… - carlolovati : RT @Luca__Pagani: #tamponeobbligatorio anche per i vaccinati. Poi riduzione a 6 mesi (o meno) della durata del #greenpass. Poi ancora diffu… - fabiotempoMi : RT @Luca__Pagani: #tamponeobbligatorio anche per i vaccinati. Poi riduzione a 6 mesi (o meno) della durata del #greenpass. Poi ancora diffu… -