“Io vi mando a casa”. Amici, due allieve ora rischiano grosso: l’ultimatum di Rudy Zerbi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Puntata del daytime incandescente di ‘Amici 21’ con Rudy Zerbi che ha letteralmente lanciato un ultimatum a due allieve. L’insegnante di canto ha deciso di incontrarle e di dire cosa pensa di loro. Ormai è pronto a mandarle via dalla trasmissione di Canale 5, visto che i loro atteggiamenti non stanno convincendo nella maniera più assoluta. E si è potuta notare una certa preoccupazione nei volti delle giovani, che ovviamente dovranno cambiare registro se vorranno proseguire l’avventura. Prima di riferirvi cosa abbia detto Rudy Zerbi, nei giorni scorsi è uscita una grande novità riguardante la prima puntata dell’attesissimo serale. Nonostante questa fase della trasmissione sia comunque seguita con enorme interesse, è l’appuntamento finale quello che comunque è guardato proprio da ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Puntata del daytime incandescente di ‘21’ conche ha letteralmente lanciato un ultimatum a due. L’insegnante di canto ha deciso di incontrarle e di dire cosa pensa di loro. Ormai è pronto a mandarle via dalla trasmissione di Canale 5, visto che i loro atteggiamenti non stanno convincendo nella maniera più assoluta. E si è potuta notare una certa preoccupazione nei volti delle giovani, che ovviamente dovranno cambiare registro se vorranno proseguire l’avventura. Prima di riferirvi cosa abbia detto, nei giorni scorsi è uscita una grande novità riguardante la prima puntata dell’attesissimo serale. Nonostante questa fase della trasmissione sia comunque seguita con enorme interesse, è l’appuntamento finale quello che comunque è guardato proprio da ...

