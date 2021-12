Gli ascolti della domenica: Amici 21 e Domenica In volano, Verissimo in difficoltà (Di lunedì 20 dicembre 2021) Continuano le sfide interessanti della Domenica pomeriggio con Rai 1 e Canale 5 che si danno battaglia all’ultimo punto di share. E’ una sfida a distanza tra Maria De Filippi, con il suo Amici 21 e Mara Venier con Domenica In. Una bella sfida alla Domenica, come non accadeva da tempo. Un vero e proprio testa a testa, soprattutto nella prima parte, il 19 dicembre 2021, con Domenica IN ferma a un soffio dal raggiungere Amici. Vince Maria con una puntata scoppiettante, degna di una prima serata, ricca di ospiti, musica e spettacolo. Ma si difende benissimo anche Mara Venier che nella prima parte della puntata, dedicata al talk su Ballando con le stelle, vola sopra i 3,2 milioni di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 dicembre 2021) Continuano le sfide interessantipomeriggio con Rai 1 e Canale 5 che si danno battaglia all’ultimo punto di share. E’ una sfida a distanza tra Maria De Filippi, con il suo21 e Mara Venier conIn. Una bella sfida alla, come non accadeva da tempo. Un vero e proprio testa a testa, soprattutto nella prima parte, il 19 dicembre 2021, conIN ferma a un soffio dal raggiungere. Vince Maria con una puntata scoppiettante, degna di una prima serata, ricca di ospiti, musica e spettacolo. Ma si difende benissimo anche Mara Venier che nella prima partepuntata, dedicata al talk su Ballando con le stelle, vola sopra i 3,2 milioni di ...

