Gf Vip 6 | lite tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli che lascia lo studio

Leggi su diredonna

(Di martedì 21 dicembre 2021) Duro scontro tradurante la puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda il 20 dicembre 2021. Una discussione degenerata in poco tempo e che ha portato l’opinionista ad abbandonare lo. Ma vediamo cosa è successo con precisione. Tutto è nato durante l’ennesimo confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Un botta e risposta serrato nel quale, ad un certo punto, si è inserita, che ha deciso di dire la sua opinione sul comportamento dell’ormai ex gieffino. La discussione, però, si è fatta piuttosto pesante e, per cercare di mettere un punto alla discussione ha finito per alzare la voce, zittendo in malo modo anche l’opinionista: “Adesso basta Alex, anche tu. Ti ho dato ...