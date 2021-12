Fiorentina, lettera di Natale di Commisso: “Ci batteremo per regole uguali per tutti” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scrive una dura lettera di Natale. Il messaggio, pubblicato sui canali ufficiali della Viola, arriva all’indomani del pareggio ottenuto in campionato con il Sassuolo. “Cara Famiglia Viola – scrive Commisso –, anche quest’anno è arrivato il momento delle Feste e di scambiarci gli auguri per un Felice e Sereno Natale. In realtà, come sapete, avevo in programma di passare questi giorni così speciali con voi, insieme ai ragazzi e alle ragazze, alle persone che lavorano alla Fiorentina e con tutta la Famiglia Viola. Purtroppo i dottori che si prendono cura di me, mi vogliono vicino e non mi hanno permesso di fare quello che il mio cuore avrebbe voluto e quindi dovrò rimanere qui in America“. “In questo momento c’è qualcuno che ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Rocco, presidente della, scrive una duradi. Il messaggio, pubblicato sui canali ufficiali della Viola, arriva all’indomani del pareggio ottenuto in campionato con il Sassuolo. “Cara Famiglia Viola – scrive–, anche quest’anno è arrivato il momento delle Feste e di scambiarci gli auguri per un Felice e Sereno. In realtà, come sapete, avevo in programma di passare questi giorni così speciali con voi, insieme ai ragazzi e alle ragazze, alle persone che lavorano allae con tutta la Famiglia Viola. Purtroppo i dottori che si prendono cura di me, mi vogliono vicino e non mi hanno permesso di fare quello che il mio cuore avrebbe voluto e quindi dovrò rimanere qui in America“. “In questo momento c’è qualcuno che ...

