FIFA 22: Obiettivi Jason Berthomier Ligue 1 League Player – Ecco i Requisiti Ufficiali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale Ligue 1 League Player di Jason Berthomier. La carta in questione è la quinta delle carte speciali League Player rilasciate dalla software house canadese. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili nella modalità FIFA 22 Ultimate Team. Ligue 1 protagonista: Vinci 10 partite schierando solo giocatori della Ligue 1 tra i titolari in Amichevoli FUT Live: Capolavoro. Macchina da gol: Segna 30 gol con giocatori della Ligue 1 in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Re degli assist: Fornisci 20 assist ...

