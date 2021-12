Estetista vede una riga nera sull’unghia della cliente e chiama la polizia | Storia da brividi

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) A volte un’può salvare la vita se è in grado di riconoscere segnali che il nostro corpo ci invia. I segnali che non dobbiamo sottovalutare, come una. Unghia-AltranotiziaQuando si parla di salute si è soliti dire che prevenire è meglio che curare, dove il ruoloprevenzione diventa fondamentale. E si attua, concretamente, attraverso controlli periodici che possano attestare il nostro stato di salute. Un altro aspetto, però, diventa fondamentale nella salvaguardianostra salute. Il nostro corpo è una macchina meravigliosamente complessa, in grado di lanciare chiari segnali qualora si accorga che qualcosa, al suo interno, non va come dovrebbe. Un po’ come le nostre automobili quando ...