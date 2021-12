Disabili | Nannicini Pd | ' delega è riforma importante e ambiziosa' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Il terzo limite è che troppo spesso lasciamo da solo il terzo settore. La pietra angolare della leggeè la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone contà. La nostra bussola devono essere i diritti delle persone: alla vita indipendente, alla piena inclusione sociale, educativa e lavorativa. Le risposte devono essere davvero incentrate sulla persona e sul progetto personalizzato e per far questo occorreranno più risorse umane, tecnologiche, economiche", ha detto ancora il senatore del Pd. "Per questo con i colleghi Laus e Fedeli abbiamo presentato un ordine del giorno perché l'attuazione sia fatta a fronte di una valutazione chiara anche delle risorse che servono e che nessun diritto acquisito delle platee esistenti venga intaccato. La vita delle persone, i loro bisogni e i loro sogni devono ...