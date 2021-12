Crolla controsoffitto in una scuola elementare di Carmagnola

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Si è staccato una parte dinellaSacchirone di. Il crollo nella sala mensa, dove una addetta alla ristorazione è rimasta ferita. La donna è stata soccorso trasportata all’ospedale in ambulanza, ma, a quanto si apprende, non è in gravi condizioni. Sul tetto dell’edificio erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L'articolo proviene da Nuova Società.

Una porzione diè caduta nella prima mattinata di oggi, lunedì 20 dicembre 2021, in un locale deposito attiguo alla sala mensa della scuola elementare di corso Sacchirone a Carmagnola, comune in ...E' crollata questa mattina una parte dinella mensa della scuola elementare di corso Sacchirone a Carmagnola (Terzo istituto comprensivo). Il crollo è probabilmente dovuto ai lavori che si stanno eseguendo al piano superiore. ...Una dipendente è stata colpita in testa da un pannello del controsoffitto in una scuola elementare di Carmagnola. L'edificio resta agibile e la mensa avrà luogo regolarmente ...Crolla pezzo di controsoffitto della scuola: ferita addetta alla ristorazione. E' successo in una scuola elementare di Carmagnola.