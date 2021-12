Concorso ordinario infanzia e primaria. AVVISI abbinamenti candidati/aule Usr. AGGIORNATO (Di lunedì 20 dicembre 2021) Concorso infanzia e primaria: sono iniziate il 13 dicembre le prove scritte sia per i posti comuni che di sostegno. Il Ministero ha stabilito le date, a livello nazionale, poi gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli AVVISI con i calendari e l'abbinamento aule-candidati. Ecco l'elenco in aggiornamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 dicembre 2021): sono iniziate il 13 dicembre le prove scritte sia per i posti comuni che di sostegno. Il Ministero ha stabilito le date, a livello nazionale, poi gli Uffici scolastici regionali pubblicano glicon i calendari e l'abbinamento. Ecco l'elenco in aggiornamento. L'articolo .

Advertising

AzzolinaLucia : Nella giornata di lunedì hanno preso avvio le prove per il concorso ordinario per i docenti della scuola dell'infan… - orizzontescuola : Concorso ordinario infanzia e primaria. AVVISI abbinamenti candidati/aule Usr. AGGIORNATO - Lorena65145956 : RT @idoneistem2021: Premiamo il #merito perché gli #idoneiSTEM hanno superato le prove di un concorso ordinario #idoneiSTEMinRUOLO @ProfPBi… - ingval76 : RT @Sas_888_: @orizzontescuola Abbiamo superato le prove di un concorso ordinario, è ragionevole che ci sia una GM per #idoneiSTEMinRuolo.… - ingval76 : RT @simona_striuli: @LuigiGallo15 Attendiamo la graduatoria di merito per chi ha appena superato un concorso ordinario #idoneiSTEMinRuolo -