Clermont vs Strasburgo | le statistiche del match

Leggi su footdata

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Loha perso nove partite contro squadre neopromosse dal ritorno in Ligue 1 nel 2017/18 (3V, 4N), più di ogni altra squadra nel periodo. Ilha vinto solo una delle ultime otto partite in Ligue 1 (1N, 6P), proprio l’ultima contro l’Angers (1-0). Loha perso solo una delle ultime sette partite in Ligue 1 (3V, 3N), la più recente contro il Marsiglia (0-2). Ilha vinto solo una delle ultime sette gare interne in Ligue 1 (3N, 3P), contro il Lille il 16 ottobre (1-0). Lo, con il Psg, è una delle due squadre che non ha ancora perso punti dopo aver segnato il primo gol della partita in questa Ligue 1 (sei volte, sei vittorie). Solo il Bordeaux (10) ha subito più gol di testa di(nove) e(sette) in questa ...