Cecilia Capriotti | dal lutto terribile ai problemi di mutismo | ecco come sta oggi

Leggi su topicnews

(Di lunedì 20 dicembre 2021) la showgirl. La bellissima attrice marchigiana rivela un passato piuttosto doloroso Dal successo improvviso e stordente all’oblio passando per qualche guaio giudiziario risoltosi senza conseguenze. Fino al ritorno in grande stile sul piccolo schermo grazie alla partecipazione ad alcuni tra i reality più visti e seguiti. Si può racchiudere così, in estrema sintesi, la vita intensa e mai banale di, quarantacinquenne showgirl e attrice marchigiana originaria di Ascoli Piceno. Tutto ha inizio, per la prorompente aspirante attrice, nel 2000 quando ventiquattrenne partecipa al concorso di bellezza per eccellenza, Miss Italia dove si classifica al quarto posto. La passerella di Miss Italia diventa per lei un trampolino di lancio: viene infatti notata dall’agente Lele Mora che la mette sotto contratto. ...